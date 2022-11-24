«С дипломом - в село!» - подъемные пособия для молодых специалистов увеличат в Казахстане

24 Ноября 2022, 17:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подъемные пособия для молодых специалистов, выезжающих в приграничные села, будут увеличены до 200 МРП. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается проект «С дипломом - в село!». Во-первых, планируем увеличить сумму кредита молодым специалистам, выезжающим в село, на приобретение жилья или строительство нового. Сейчас он составляет 1 500 месячных расчетных показателей. Теперь планируем довести размер до 2 500 МРП - для районного центра, до 2 000 МРП - для сельских населенных пунктов», - сообщил Роман Скляр на заседании Сената.

Как проинформировал первый заместитель Премьер-Министра, предусмотрены подъемные пособия для молодых специалистов, выезжающих в приграничные села.

«Сейчас пособие составляет 100 МРП, планируется увеличить его размер до 200 МРП. К этому проекту мы также добавим города районного значения, количество которых составляет 48», - сказал Р. Скляр.

Ранее сообщалось, что на проект «Ауыл - ел бесігі» в этом году выделено 128 млрд тенге. В следующем году на эти цели планируется выделить 140 млрд тенге.