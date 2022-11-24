Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

«С дипломом - в село!» - подъемные пособия для молодых специалистов увеличат в Казахстане

24 Ноября 2022, 17:05
«С дипломом - в село!» - подъемные пособия для молодых специалистов увеличат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подъемные пособия для молодых специалистов, выезжающих в приграничные села, будут увеличены до 200 МРП. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается проект «С дипломом - в село!». Во-первых, планируем увеличить сумму кредита молодым специалистам, выезжающим в село, на приобретение жилья или строительство нового. Сейчас он составляет 1 500 месячных расчетных показателей. Теперь планируем довести размер до 2 500 МРП - для районного центра, до 2 000 МРП - для сельских населенных пунктов», - сообщил Роман Скляр на заседании Сената.

Как проинформировал первый заместитель Премьер-Министра, предусмотрены подъемные пособия для молодых специалистов, выезжающих в приграничные села.

«Сейчас пособие составляет 100 МРП, планируется увеличить его размер до 200 МРП. К этому проекту мы также добавим города районного значения, количество которых составляет 48», - сказал Р. Скляр.

Ранее сообщалось, что на проект «Ауыл - ел бесігі» в этом году выделено 128 млрд тенге. В следующем году на эти цели планируется выделить 140 млрд тенге.


Теги:
Новости по теме
Концепцию развития сельских территорий внесут в Правительство в 2023 году
Сенаторы обеспокоены ходом строительства и качеством автодорог в Казахстане
Более 120 млрд тенге выделили на проект «Ауыл-ел бесігі» в РК
Читайте также
Концепцию развития сельских территорий внесут в Правительство в 2023 году
Плохих поставщиков не должно быть на портале соцуслуг – Тамара Дуйсенова
Более 120 млрд тенге выделили на проект «Ауыл-ел бесігі» в РК
Среди казахстанских школьников проведут олимпиаду по финансовой безопасности
Около 17 тысяч школьников и студентов обучились финансовой безопасности
Сенаторы обеспокоены ходом строительства и качеством автодорог в Казахстане
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Усиление безопасности на транспорте - Сенат вернул законопроект в Мажилис
Новости партнеров
Популярное
1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
2 «Барыс» примет казанский «Ак Барс» в Астане
3 Качество жизни неразрывно связано с уровнем защиты прав потребителей – МТИ РК
4 Опухоль головного мозга удалили двухмесячной малышке в Астане
5 Пять участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане

Лента новостей