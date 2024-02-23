С дипломом в село, но без жилья - почему наблюдается отток молодых специалистов

В целях укрепления кадрового потенциала сельских территорий необходимыми специалистами, а также закрепления дипломированных кадров в сельской местности, с 1 июля 2009 года в Казахстане реализуется проект «С дипломом в село». Проект направлен на предоставление мер социальной поддержки, позволяющих решить главный вопрос специалистов, которые живут и работают в сельской местности, а именно – приобретение жилья на льготных условиях. Казалось бы, отличная возможность для специалистов, которые заканчивают обучение и приезжают в село, где основным требованием для получателя является принятие на себя обязательства отработать не менее трех лет по соответствующей специальности в организации, расположенной в данном сельском населенном пункте. Однако, как показывает практика, с 2020 года наблюдается негативная тенденция по сокращению количества специалистов, воспользовавшихся льготным кредитованием в рамках Проекта «С дипломом в село». В 2023 году по сравнению с 2020 годом их количество сократилось на 30%. Такие данные приводит Институт экономических исследований (ERI), передает агентство Kazinfrom.

Фото: Министерство национальной экономики РК

При этом, с 2019 года наблюдается увеличение как и суммы единовременного подъемного пособия в 1,4 раза, с 252 500 тенге до 345 000 тенге, так и максимальной суммы бюджетного кредита в 1,4 раза с 3 784,5 тысячи тенге до 5 175,0 тысячи тенге в 2023 году.

Как отмечает ведущий эксперт ERI Динара Мукушева, данное увеличение произошло не из-за ежегодного увеличения размера предоставляемых социальных пособий в рамках проекта «С дипломом в село», а за счет ежегодного увеличения размера МРП.

Фото: Министерство национальной экономики РК

Более того, с учетом ежегодного роста цен на рынке жилья, в 2023 году внесены некоторые изменения, касающихся размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам. С 2024 года для специалистов, прибывших в районные центры, размеры бюджетного кредита увеличены с 1 500 МРП до 2 500 МРП, или 9,2 млн тенге, для сельских населенных пунктов – до 2 000 МРП (7,3 млн тенге) на 15 лет со ставкой вознаграждения в размере 0,01% годовых от суммы кредита. В условиях, когда происходит и прогнозируется дальнейшее повышение стоимости жилья в городах, возможность приобретения или строительства собственного жилья должно было стать для дипломированных специалистов достаточно весомым стимулом для постоянного проживания и работы в селе. В свою очередь, увеличение размера бюджетного кредита лишь частично решает проблему снижения количества специалистов, желающих воспользоваться льготным кредитованием.

Эксперт привела в пример Туркестанскую область, которая демонстрирует максимальные результаты по проекту «С дипломом в село» - соотношение количества специалистов, получивших подъёмные пособия, к количеству специалистов, получивших бюджетный кредит – 3 к 1. То есть, только каждый третий прибывший специалист по проекту «С дипломом в село» в села Туркестанской области приобрел жилье в рамках льготного кредитования.

По словам Д. Мукушевой, похожая ситуация прослеживается в целом по республике.

- За последние три года все меньше специалистов, прибывших в сельские населенные пункты (СНП), получают льготный кредит, и разрыв между двумя предоставляемыми мерами социальной поддержки в рамках проекта «С дипломом в село» увеличивается. Основная проблема заключается не только в недостаточности предоставляемого размера кредита, но и в закредитованности населения, наличии негативной кредитной истории, отсутствии на рынке недвижимости жилья с необходимыми комфортными условиями для проживания, низких заработных платах в сельской местности и повышении расходов населения, низкой осведомленности о возможностях получения социальной поддержки в рамках проекта «С дипломом в село», - отмечает эксперт ERI Д. Мукушева.

К примеру, зарплата специалиста в сфере образования в сельской местности в 2023 году составила 240,5 тысячи тенге.

Фото: Бюро национальной статистики АСПИИР РК

- Принимая во внимание тот факт, что денежные расходы на душу населения по республике составляют в среднем 260,8 тысяч тенге, а сумма ежемесячного платежа, при условиях займа максимальной суммы на максимальный срок по проекту «С дипломом в село» в 2023 году составляла около 30 тысяч тенге, а в 2024 году составит чуть более 50 тысяч тенге для специалистов районных центров и 40,5 тысячи тенге - для специалистов СНП, то специалист в сфере образования в сельской местности не имеет финансовой возможности в приобретении жилья даже по льготным условиям, - отмечает эксперт.

Следующая причина снижения количества специалистов, получивших бюджетный кредит в рамках проекта «С дипломом в село» – отсутствие жилья для продажи в большинстве населенных пунктов района, в том числе, подходящее под критерии проекта «С дипломом – в село», жилье 70-х годов неблагоустроенно и не соответствует потребностям специалистов.

- Отток молодых специалистов и нежелание приобретать жилье в СНП связано, в том числе, и с отсутствием централизованного теплоснабжения. При этом, на наш взгляд, занижена стоимость одного квадратного метра жилья в действующих правилах, регламентирующих порядок предоставления социальной поддержки в рамках проекта «С дипломом в село», - считает эксперт.

Согласно действующим Правилам, стоимость одного квадратного метра жилья не должна превышать 46 МРП, или 158,7 тысячи тенге в 2023 году.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПР РК, средние фактические затраты на строительство 1 квадратного метра общей площади жилых домов в сельской местности по республике составили 127,4 тысячи тенге.

Однако, в ряде областей Казахстана, таких как Абай (172,9 тысячи тенге), Жетысу (158,6 тысячи тенге), Акмолинская (161,0 тысячи тенге), Алматинская (166,0 тысячи тенге), Восточно-Казахстанская (175,6 тысячи тенге) области, средние фактические затраты на строительство 1 квадратного метра превышают не только республиканские значения, но и сумму затрат, предусмотренных в действующих Правилах.

- Более того, необходимо принять во внимание тот факт, что после завершения строительства специалист, прибывший в село и получивший поддержку в рамках проекта «С дипломом в село», осуществляет ввод в эксплуатацию жилья в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, что также предусматривает финансовые издержки. В связи с этим, выделяемой суммы на строительство может быть недостаточно для специалистов СНП нескольких регионов страны, - подчеркивает эксперт.





Исходя из анализа хода реализации проекта «С дипломом в село», ERI предлагает рассмотреть возможность дифференциации размеров бюджетного кредита в зависимости от стоимости жилья в регионах.