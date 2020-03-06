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«С дипломом в село» - каких специалистов хотят включить в проект дополнительно

6 Марта 2020 19:46
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«С дипломом в село» - каких специалистов хотят включить в проект дополнительно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каких специалистов планируют включить в проект «С дипломом в село» рассказал Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Меры социальной поддержки, предоставляемые в рамках Проекта регламентированы пунктом 8 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». Действия данной статьи направлены на развитие только сельских территорий и не могут распространяться на городские населенные пункты», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, предоставление мер социальной поддержки в рамках Проекта для специалистов, прибывающих в города районного значения, приведет к возможному оттоку специалистов из сельской местности и еще большему увеличению дефицита кадров, а также значительным затратам из бюджета.

«Вместе с тем, в проект «С дипломом в село» планируется включить государственных служащих, работающих в аппаратах акимата сельских (поселковых) округов, что соответственно увеличит расходную часть государственного бюджета. Данная норма предусмотрена в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», который внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента Республики Казахстан постановлением Правительства РК от 30 декабря 2019 года № 1012», - отметил Премьер.

«Учитывая, что некоторые города районного значения по численности населения, структуре экономики и условиям жизни не отличаются от сельских населенных пунктов, возникает необходимость изменения их статусов. По стране насчитывается 14 таких городов - несоответствующих своему статусу по численности населения (Акмолинская – 3, Актюбинская – 2, ВКО – 2, Карагандинская – 2, Кызылординская – 1, Мангистауская – 1, СКО – 3)», - добавил А. Мамин.


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Ключевые слова: Премьер-министр РК,
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