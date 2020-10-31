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«С дипломом в село»: 713 молодых специалистов будут работать в районах ЗКО

Автор:  
Аида Галиева
31 Октября 2020, 14:08
«С дипломом в село»: 713 молодых специалистов будут работать в районах ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Возможностями государственной программы «С дипломом в село» воспользовались 713 выпускников вузов, которые получили подъемные пособия на сумму 193,2 миллиона тенге, а также 358 молодых специалистов обеспечены кредитами для приобретения жилья на сумму 1,4 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам обучения основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-Бизнес» получили безвозмездные гранты 260 человек, также в рамках программы направлены на обучение 95 человек, кредиты получили 46 молодых людей.

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«Возможностями программы «С дипломом в село» воспользовались 713 молодых специалистов и получили подъемные пособия на сумму 193,2 миллиона тенге, еще 358 человек обеспечены кредитами для приобретения жилья на сумму 1,4 миллиарда тенге», – рассказал руководитель Ресурсного центра ЗКО Мейрбек Нуркен.

В рамках «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» в Западно-Казахстанской области мерами занятости обеспечен 4651 молодой человек. В частности, трудоустроено 4250 молодых людей, из них 1447 человек – на заявленные работодателями вакансии, 110 человек – на социальные рабочие места, 1239 человек – на молодежную практику, 1454 человека – на оплачиваемые общественные работы.

Кроме того, по программе «Жасыл Ел» сезонной работой охвачены были 1175 студентов. По состоянию на январь-сентябрь 2020 года консультацией охвачены 1360 молодых людей, из них трудоустроены на постоянную работу 340 молодых специалистов», – отметил руководитель областного Ресурсного центра.


Западно-Казахстанская область   Занятость   Молодежь  
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