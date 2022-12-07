«С дипломом - в село!»: 5 300 специалистов прибыли работать в села Жамбылской области

7 Декабря 2022, 08:22

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области активно реализуются инициативы государства по развитию сельских территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каковы меры поддержки молодых специалистов, прибывших работать в сельскую местность, остается ли жамбылская молодежь жить и работать в селах – об этом рассказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области Гульдана Жауынбекова.

В рамках проекта «С дипломом - в село!» в этом году сумма единовременного пособия для молодых специалистов, прибывших для работы в сельскую местность, составила 306,3 тыс. тенге, отметила спикер. Кроме того, на приобретение или строительство жилья предоставляется льготный бюджетный кредит в размере 1 500 месячных расчетных показателей, или 4,6 млн тенге, на срок до 15 лет со ставкой 0,01%.

В этом году для реализации мер социальной поддержки в рамках проекта «С дипломом - в село!» для 290 специалистов выделено 1,3 млрд тенге. По состоянию на 1 ноября 2022 года на приобретение или строительство жилья 254 специалистам выделено 1,1 млрд тенге.

По словам Гульданы Жауынбековой, на выплату единовременного подъемного пособия 500 специалистам за счет средств местного (районного) бюджета выделено 153,1 млн тенге, и 450 специалистам в текущем году выдано пособие на общую сумму 138,2 млн тенге.

«На 1 декабря 2022 года планируется выдать кредиты 283 специалистам на общую сумму 1,2 млрд тенге. Для реализации мер социальной поддержки на 2023 год в рамках проекта «С дипломом - в село!» для 204 специалистов планируется выделить 1,05 млрд тенге на бюджетные кредиты», - пояснила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области.

Говоря об условиях реализации проекта «С дипломом - в село!», спикер пояснила, что с начала программы, то есть с 2008 года, в сельские населенные пункты прибыли 5 300 специалистов.

«При этом только 2 652 специалиста остались работать в селах. Регулярно поднимается вопрос о том, чтобы включить в число участников проекта молодых специалистов, работающих в малых городах. До сегодняшнего дня вопрос не решился, но он рассматривается. По нашим данным, на сегодня в городах Каратау, Жанатасе и Шу требуется 70 молодых специалистов. Мы уже сделали запросы в Министерство национальной экономики, однако нормативные акты по этому поводу пока не приняты», - отметила Гульдана Жауынбекова.

В целом, благодаря мерам государства по развитию сельских территорий, поддержки молодых дипломированных специалистов, решаются кадровые вопросы в различных сферах социально-экономической жизни региона, сокращается отток молодежи из сельской местности, отметили в управлении экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, в Казахстане продолжается проект «С дипломом - в село!». Планируется увеличить сумму кредита молодым специалистам, выезжающим в село, на приобретение жилья или строительство нового. Сейчас он составляет 1 500 месячных расчетных показателей. Теперь планируется довести размер до 2 500 МРП - для районного центра, до 2 000 МРП - для сельских населенных пунктов. Предусмотрены подъемные пособия для молодых специалистов, выезжающих в приграничные села. Сейчас пособие составляет 100 МРП, планируется увеличить его размер до 200 МРП. К этому проекту добавятся города районного значения, количество которых в стране составляет 48. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр.

На реализацию проекта «Ауыл - ел бесігі» на регионы Казахстана в 2022 году выделено 128 млрд тенге. В следующем 2023 году на эти цели планируется выделить 140 млрд тенге.