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С дипломом – в село: 45 тысяч специалистов получили кредиты на приобретение жилья

14 Марта 2023, 14:01
С дипломом – в село: 45 тысяч специалистов получили кредиты на приобретение жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2009 по 2022 годы 45 тысячам специалистов по программе «С дипломом – в село» были выданы кредиты на приобретение жилья. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью повышения кадрового потенциала в сельской местности с 2009 года реализуется проект «С дипломом – в село». По итогам 2009-2022 годов 95 тысяч специалистов получили подъемные пособия и 45 тысячам специалистов были выданы бюджетные кредитные средства на приобретение жилья. Также в этом году на реализацию проекта «С дипломом – в село» на предоставление бюджетных кредитов на приобретение жилья 3 800 специалистам выделено 20 млрд тенге», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр нацэкономики.

Ранее Бауыржан Омарбеков сообщил о том, что в этом году планируется дополнительно выделить 55 млрд тенге на реализацию проекта «Ауыл - Ел бесігі».

На этом же брифинге говорилось о том, что маслихаты будут вести мониторинг деятельности акимов.


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