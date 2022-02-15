С деятельностью отечественных автосборочных предприятий ознакомят казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость увеличения производства товарного и сжиженного газа отметил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казиформ».
«Главой государства – как одной из ключевых задач по недопущению энергокризиса – определена необходимость увеличения производства товарного и сжиженного газа. Главный приоритет – внутренний рынок, в том числе газификация предприятий. Поэтому остро стоит вопрос наращивания ресурсной базы. Для этого должны быть предусмотрены все необходимые стимулы для инвесторов, в особенности экономические», - сказал Алихан Смаилов.
Премьер напомнил, что Главой государства уже поручалось внедрить такие стимулы путем разработки Улучшенного модельного контракта и Специального инвестсоглашения для нефтегазовых проектов.
«Поэтому поручаю Министерству энергетики совместно с министерствами национальной экономики, финансов и юстиции в месячный срок внести в Правительство соответствующий пакет законодательных поправок», - подчеркнул Алихан Смаилов.
Было отмечено, что Глава государства обратил внимание на вопросы локализации в отечественном автопроме.
«Сегодня автомобильная отрасль выступает основным драйвером развития машиностроения и всей обрабатывающей промышленности. Поэтому вопросы местного содержания в отрасли должны быть открытыми и прозрачными для нашего населения. Поручаю Министерству индустрии в недельный срок определить график посещений производственных площадок предприятий автопрома. В состав обязательно должны быть включены эксперты и представители общественности. Вместе с тем, необходимо подготовить видеоматериалы и показать в СМИ деятельность отечественных автосборочных предприятий», - добавил Алихан Смаилов.
- Какие строительные компании получали участки вне конкурса на территории СЭЗ
- Как разрабатывается платформа по назначению арендной платы за жилье
- Общество ждет от нас конкретных и действенных мер – Алихан Смаилов
- Как выстраивается работа по цифровому майнингу
- Новая система субсидирования АПК будет переведена на цифровой формат
- О работе по проблемным вопросам на таможне рассказал Бахыт Султанов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана