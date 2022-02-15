С деятельностью отечественных автосборочных предприятий ознакомят казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость увеличения производства товарного и сжиженного газа отметил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казиформ».

«Главой государства – как одной из ключевых задач по недопущению энергокризиса – определена необходимость увеличения производства товарного и сжиженного газа. Главный приоритет – внутренний рынок, в том числе газификация предприятий. Поэтому остро стоит вопрос наращивания ресурсной базы. Для этого должны быть предусмотрены все необходимые стимулы для инвесторов, в особенности экономические», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер напомнил, что Главой государства уже поручалось внедрить такие стимулы путем разработки Улучшенного модельного контракта и Специального инвестсоглашения для нефтегазовых проектов.

«Поэтому поручаю Министерству энергетики совместно с министерствами национальной экономики, финансов и юстиции в месячный срок внести в Правительство соответствующий пакет законодательных поправок», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Было отмечено, что Глава государства обратил внимание на вопросы локализации в отечественном автопроме.

«Сегодня автомобильная отрасль выступает основным драйвером развития машиностроения и всей обрабатывающей промышленности. Поэтому вопросы местного содержания в отрасли должны быть открытыми и прозрачными для нашего населения. Поручаю Министерству индустрии в недельный срок определить график посещений производственных площадок предприятий автопрома. В состав обязательно должны быть включены эксперты и представители общественности. Вместе с тем, необходимо подготовить видеоматериалы и показать в СМИ деятельность отечественных автосборочных предприятий», - добавил Алихан Смаилов.