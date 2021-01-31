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    18:25, 30 Январь 2021 | GMT +6

    С дерева сняли павлодарца после прыжка с окна третьего этажа

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские спасатели помогли мужчине, прыгнувшему с окна третьего этажа на дерево, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    29 января в 21:00 часов спасателям поступило сообщение от участкового полиции. Как выяснилось, по улице Гагарина, 42/1 города Павлодара на дереве, на высоте третьего этажа, находился мужчина, 1973 года рождения.

    «Он спрыгнул с окна на дерево. Спасатели по прибытию на место, применив альпинистское снаряжение и лестницу-трёхколенку, спустили мужчину вниз и передали сотруднику полиции. На месте работали 5 спасателей», - сообщили в ДЧС.

    Все обстоятельства произошедшего выясняются.



    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Другие государственные органы Общество Происшествия Павлодарская область
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