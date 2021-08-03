«С чистого листа»: о новых подходах регулирования предпринимательства рассказал Асет Иргалиев
«В целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы формируются новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с «чистого листа», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.
Он вкратце рассказал об основных направленииях.
«Они предусматривают: совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства, условия установления требований, институт регуляторной апелляции, экспериментальный правовой режим; реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности, совершенствование государственного контроля, исключение применения обратной силы НПА для бизнеса», - отметил министр.
«В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Парламенте», - заключил А. Иргалиев.