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    11:33, 03 Август 2021 | GMT +6

    «С чистого листа»: о новых подходах регулирования предпринимательства рассказал Асет Иргалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о новых подходах регулирования предпринимательской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы формируются новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с «чистого листа», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Он вкратце рассказал об основных направленииях.

    «Они предусматривают: совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства, условия установления требований, институт регуляторной апелляции, экспериментальный правовой режим; реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности, совершенствование государственного контроля, исключение применения обратной силы НПА для бизнеса», - отметил министр.

    «В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Парламенте», - заключил А. Иргалиев.



    Теги:
    Закон и право Бизнес Экономика
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