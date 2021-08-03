«С чистого листа»: о новых подходах регулирования предпринимательства рассказал Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о новых подходах регулирования предпринимательской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы формируются новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с «чистого листа», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Он вкратце рассказал об основных направленииях.

«Они предусматривают: совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства, условия установления требований, институт регуляторной апелляции, экспериментальный правовой режим; реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности, совершенствование государственного контроля, исключение применения обратной силы НПА для бизнеса», - отметил министр.

«В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Парламенте», - заключил А. Иргалиев.



