С чем задерживают браконьеров жамбылские полицейские

23 Ноября 2022, 01:56

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» подвели в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 20 октября на территории Жамбылской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства и незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, а также раскрытие экологических преступлений, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области,

«За этот период в регионе зарегистрировано восемь уголовных дел, изъята 21 единица незарегистрированного огнестрельного оружия и выявлено 293 административных правонарушения», - пояснили в ведомстве.

Так, инспекторы природоохранной полиции Кордайского района совместно с сотрудниками учреждения по охране лесов и животного мира при проведении рейдовых мероприятий в горной местности Майбулак Аухатинского сельского округа, входящего в особо охраняемую заповедную зону «Кордай - Жайсан», задержали двоих мужчин, подозреваемых в охоте.

При проверке у задержанных лиц обнаружены и изъяты одна туша косули, три охотничьих гладкоствольных ружья и патроны.

По факту незаконной охоты начато досудебное расследование по статье 337 части 4 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские выявили 26 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников. Сотрудники полиции Сарусуского района задержали 35-летнего мужчину в момент незаконной вырубки краснокнижного саксаула. Рядом с подозреваемым обнаружено 4 мешка запрещенной к пользованию древесины.

По факту вырубки саксаула начато досудебное расследование по статье 339 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена судебно-биологическая экспертиза.





Как сообщалось ранее, сотрудники полиции Шуского района и представители регионального управления «Охотзоопром» задержали мужчину, который застрелил краснокнижного джейрана. Начато досудебное расследование по статье 337 части второй УК РК «Незаконная охота».

Также ранее факты экологических преступлений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализаций рыбы были зафиксированы в Жамбылской области. В Жамбылском районе выявлен очередной факт браконьерства на озере Биликоль. За незаконную ловлю рыбы с помощью электрического тока были задержаны жители села Жанаоткель. При проверке у них обнаружено более 50 кг выловленной рыбы и самодельная электроудочка. Способ ловли рыбы с помощью электрического разряда считается браконьерским и экологически опасным.