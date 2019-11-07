С чем связаны преступления в транспортной сфере, пояснили в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основная часть преступлений в транспортной сфере в Казахстане совершена по фактам взяточничества за пропуск транспортных средств без специального разрешения. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ оперативно-следственной практики с 2017 года по настоящий период 2019 года установил, что основная часть преступлений в транспортной сфере совершена по фактам взяточничества за пропуск транспортных средств без специального разрешения и не привлечение к административной ответственности. Так, при наличии превышения по габаритам, массе и (или) осевым нагрузкам над допустимыми параметрами для транспортировки крупногабаритного товара требуется специальное разрешение (Правила организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Республики Казахстан)», - рассказал старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге ведомства.

Он отметил, что в 2017 году Антикоррупционной службой предлагалось использовать практику стран Евросоюза, а именно автоматизированный режим взвешивания транспортных средств посредством специальных реек, вмонтированных в проезжую часть дороги вне постов транспортного контроля. Внедрение режима в указанных странах сократило случаи нарушений в общем объеме грузоперевозок до 2% и исключило контакт с должностными лицами.

«В настоящее время по рекомендации Антикоррупционной службы создан проектный офис при МИИР РК и ведутся работы по вводу в эксплуатацию автоматизированных измерительных станций, автоматически определяющих весовые и габаритные параметры автомобилей без участия работника транспортного контроля. Перевозчики имеют возможность переопределять весовые и габаритные параметры АТС на автоматизированных измерительных станциях в случае установления проезда с превышением весовых и габаритных параметров специального автоматизированного измерительного средства», - поделился Данияр Бигайдаров.

Ранее в Антикоррупционной службе рассказали о коррупционных рисках в сфере транспортного контроля.