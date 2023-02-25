С чем связано укрепление тенге, пояснили в Нацбанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Галымжан Пирматов объяснил, с чем связано укрепление тенге в январе/феврале и связано ли это с проведенными интервенциями, как утверждают некоторые экономические обозреватели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается валютного рынка, мы с начала прошлого года транспарентно раскрываем все наши операции на валютном рынке. Курс тенге складывается только на базе спроса и предложения на рынке. Как я уже говорил, мы раскрываем, какие операции проводили по всем фондам под управлением Национального банка. Самый крупный из них – пенсионный фонд. В начале года объявили, что в этом году планируем купить около 2 млрд долларов. Будем мы это делать равномерно, ежемесячно, ежедневно, чтобы максимально не влиять на курсообразование тенге по отношению к доллару», - сказал глава Нацбанка.

Галымжан Пирматов также отметил, что в этом году были снижены требования по продаже валютной выручки квазигосударственным секторам.

«Если вы помните, в прошлом году они должны были продавать 75% выручки, в этом году – 50% выручки они продают. Поэтому никакие интервенции скрытые, нескрытые мы не проводим. Это не в наших интересах», - добавил Галымжан Пирматов.

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова объяснила причины укрепления тенге.

«Действительно тенге с начала года укрепился чуть более, чем на 3%. Основная часть этого укрепления приходится на февраль. Этому поспособствовали как внутренние, так и внешние факторы. Внутренний фактор, это прежде всего, большая налоговая неделя в феврале. Традиционно февраль, май, август и ноябрь – налоговые месяцы. Также очень важным является внешний фактор. С начала этого года сентимент международных инвесторов направлен в сторону развивающихся рынков, которым является и Казахстан. В целом индекс валют развивающихся рынков по отношению к доллару США укрепился с начала года более чем на 1%», - пояснила она.

По словам спикера, дополнительным фактором укрепления тенге стало то, что иностранные инвесторы постепенно возвращаются в государственные ценные бумаги США. «С начала года приток иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги Минфина составил почти 80 млрд тенге», -добавила Алия Молдабекова.