С чем связано снижение экспорта газа объяснил Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году объем добычи газа составил 53,8 млрд м3, план на 2022 год – 54,5 млрд м3. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году объем добычи газа составил 53,8 млрд м3, план на 2022 год – 54,5 млрд м3. Произведено 29,4 млрд м3 товарного газа, план на 2022 год – 29,6 млрд м3. Экспорт газа составил – 7,2 млрд м3, ожидаемый объем экспорт газа на 2022 год – 5 млрд м3», - уточнил Болат Акчулаков.

По словам министра, снижение экспорта связано с увеличением внутреннего потребления.

Ранее сообщалось, что производство нефтепродуктов по итогам 2021 года составило 12,7 млн тонн.

«Из основных видов нефтепродуктов: производство бензина – 4,8 млн тонн, дизельного топлива – 4,9 млн тонн, мазута – 2,4 млн тонн и авиакеросина – 586 тыс тонн. План на 2022 год – 13,3 млн тонн», - добавил Болат Акчулаков.