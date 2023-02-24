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    09:56, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    С чем связано исключение акций Яндекса из списка KASE – официальное пояснение

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген объяснила, с чем связано исключение акций Яндекса из официального списка KASE, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно отметить, что есть определенный санкционный режим. Казахстанская фондовая биржа за последний год усилила соблюдение санкционного режима в отношении этой компании. Есть определенные санкционные нюансы, поэтому нам пришлось принять решение о делистинге», - прокомментировала глава KASE на брифинге о деятельности Биржи за 2022 год.

    Журналисты уточнили, что компания базируется в Нидерландах. Однако Алина Алдамберген пояснила, что санкционные нюансы касаются не только компаний, которые базируются в Нидерландах, но и относительно окончательных ее стейкхолдеров (заинтересованная сторона).

    «У нас был приостановлен листинг некоторых российских акций. Это было связано, во-первых, с санкционным режимом. Во-вторых, с трудностью проведения расчетов и торговли между Россией и Казахстаном ценными бумаги. На данный момент по ряду этих бумаг мы приняли решение о делистинге», - добавила глава KASE.


    Фото: retail.ru


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