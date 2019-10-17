С чем связана младенческая смертность, рассказал Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о предусмотренной в новой редакции Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения ответственности граждан за свое здоровье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается ответственности граждан, это должен быть баланс стимулов, разъяснительная работа и ответственность. К сожалению, если сегодня честно сказать, в основном акцент делается на обязанности врачей общей практики, базовых врачей на разъяснение. А об обязанности граждан вообще ничего нет. Я приведу пример – материнская смертность - наиболее частая сегодня проблема и связанная с ней младенческая смертность. Младенческая смертность в основном связана со здоровьем мам», - сказал Елжан Биртанов на презентации новой редакции Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, до 20% случаев материнской смертности – это случаи, когда была абсолютно противопоказана беременность.

«Тогда, когда врачи начинают работать с этими женщинами и говорить: вам не показана беременность, вы рискуете, их обвиняют в том, что они хотят перестраховаться и так далее. Когда эта женщина умирает, этих врачей садят в тюрьму. При этом никто не думает о том, какая ответственность была у семьи, у родственников и так далее. 50% - уровень индекса здоровья женщин, то есть фактически 50% женщин беременеют, имея хронические заболевания. Конечно, врачи, акушеры-гинекологи разъясняли и разъясняют, работают центры планирования семьи, но какая ответственность у самих граждан, у членов семьи?» - спросил министр.

Часто, отмечает глава ведомства, именно сами люди, особенно в сельской местности, ссылаются на то, что им некогда заниматься здоровьем.

«Женщины дома во дворах, хозяйствах работают, зимой и летом, в сараях, в ауле, с животными работают. А гигиены нет, воды нет и так далее. Кто за это должен нести ответственность? Мы уже довели до абсурда, потому что в конечном итоге у нас, как мне сегодня сказали, 10 лет врач судится за то, что ему ограничили свободу, и огромные штрафы за то, что, по сути, родители виноваты были в том, что не обеспечивали в какой-то степени достаточный уход за своими детьми. Когда эти ситуации происходят, опять же обвиняют медицинских работников», - констатировал Е. Биртанов.

В качестве еще одного примера министр привел заболеваемость корью.

«У нас в этом году была вспышка кори, мы же говорили, что у нас несколько случаев было летальных, около 14-15 случаев. В основном это дети непривитые. Какая ответственность родителей? А никакая! Ответственность только медицинских работников. Поэтому я считаю, что санкции должны быть. Надо понимать менталитет нашего населения. Мы еще не привыкли, не дошли до той стадии, когда будем только за счет стимулов говорить. Но это должно быть взвешенно… Что касается баланса, надо над этим нам работать, и, конечно, стимулы тоже должны быть, мы ничего не исключаем», - заключил глава ведомства.