С чем связан рост заболеваемости КВИ в Павлодарской области – пояснение Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С чем связан рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Павлодарской области? Этот вопрос прокомментировала на онлайн брифинге председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, рост заболеваемости в Павлодарской области отмечается с 16-17 января, то есть, как раз это укладывается в один инкубационный период после новогодних праздников. Вы, наверное, все помните, что, начиная с 16 декабря до Нового года практически во всех регионах вводились послабления ограничительных мер. Эти послабления и в то же время невыполнение мер, направленных на профилактику, в том числе и субъектами предпринимательства, привели к тому, что рост заболеваемости отмечается в Павлодарской области на протяжении уже почти более чем, последних двух недель», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, также одна из причин - заболеваемость, которая регистрируется на промышленных предприятиях в Павлодарской области.

«В Павлодарской области отмечается рост заболеваемости среди работников промышленных предприятий. В регионе реализуются наиболее жесткие карантинные меры, которые характеры для «красной» зоны. Послабления этих мер не проводятся. Помимо введения этих мер, очень важно их соблюдение. К сожалению, мы отмечаем, что по результатам работы мониторинговых групп, нарушения имеют место на объектах предпринимательства. Когда объекты работают в неположенное время, или работают те объекты, чья деятельность не разрешена. Также отмечаются нарушения среди населения, когда не соблюдаются основые меры профилактики: ношение масок, соблюдение социальной дистанции и так далее», - пояснила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

На вопрос, должны ли пациенты с симптомами ОРВИ сдавать ПЦР тесты, Айжан Есмагамбетова, ответила: «Мера обязательного ПЦР тестирования всех с признаками ОРВИ и ОРЗ введена была еще в марте прошлого года и по настоящее время действует. Мы знаем, что симптоматика COVID-19 полиморфна и во многом сходна с первоначальными признаками ОРВИ».

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, по состоянию на 10 февраля, Павлодарская область находится в «красной» зоне.



