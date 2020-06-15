С чем связан рост заболеваемости коронавирусом в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Рост заболеваемости коронавирусом в Алматы связан с проведением профилактического обследования инициированных работодателями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На 15 июня всего зарегистрировано случаев с симптомами – 3113, бессимптомных – 813. За неделю с 8 по 14 июня 2020 года зарегистрировано новых случаев с симптомами – 209 (с 2904 до 3113), бессимптомных - 616 (с 197 до 813)», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.
В течение прошлой недели – наибольшее количество с симптоматикой – выявлено 12 и 13 июня по 48 и 46 случаев соответственно. Также, в эти дни максимальное количество выявлено бессимптомных случаев 130 и 194 случаев соответственно. Рост заболеваемости связан с проведением профилактического обследования инициированных работодателями.
По его словам, за неделю выписано – 150 пациентов, таким образом, количество выписанных до 2056 человек.
«Если рассмотреть структуру заболевших по возрастам, то преобладает в основном молодой возраст. Так, на долю возрастной категории 20-29 лет – приходится 36,8% от общего числа зараженных, среди возрастной категории 30-39 лет – 18,9%, 40-49 лет – 14,5%, 50-59 лет – 11,7%, среди лиц старше 60 лет и более – 8,1% от общего числа зараженных. Так же есть случаи регистрации среди детей и подростков, так среди детей до 14 лет – 5,1% и у подростков 15-19 лет – 4,9% от общего числа зарегистрированных», - сказал Камалжан Надыров.
Выявления наблюдаются в основном во время профобследования контактных лиц – 56,7%, а также при проведении профилактического обследования групп риска – 33,9% и только 9,4% по самообращаемости.
«Всего в инфекционных стационарах находится 1226 человек, из них 57 детей. Среди всех госпитализированных 5 крайне тяжелых, 62 тяжелых, 575 средней степени тяжести, 584 находятся в удовлетворительном состоянии, бессимптомных – 55 пациентов. Сразу хочу сказать, что это бессимптомные, которые входят в группу риска. К сожалению, мы наблюдаем тенденцию роста тяжелых пациентов. За последние неделю их количество практически удвоилось с 36 до 62 человек», - отметил глава управления общественного здоровья.
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