С чем связан резкий рост вспышки коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С чем связан резкий рост вспышки коронавируса в стране и почему смертность от инфекции выросла летом, а также на другие актуальные вопросы ответила заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК, д.м.н., профессор Ляззат Ералиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В стране увеличивается количество заболевших коронавирусом. Можем мы это назвать уже второй волной, так как в сутки регистрируют до более 400 случаев? С чем может быть связан резкий рост?

- Коронавирус никуда не исчез и продолжает циркулировать в окружающей среде. В связи с введением жестких ограничительных мероприятий, передача коронавируса снизилась и, соответственно, снизилась заболеваемость. Но сейчас, когда введены послабления в отношении посещения мест скопления людей – торговые центры, кинотеатры, детские центры и так далее, вновь люди начали болеть и регистрация заболеваемости поползла наверх. Это происходит не только в Казахстане, но и во многих странах мира. Сколько будет таких волн снижения и повышения заболеваемости зависит, прежде всего, от поведения населения, от того, насколько долго будет держаться иммунитет у переболевших и от того, как быстро население будет вакцинировано против коронавирусной инфекции.

- Почему же смертность от коронавируса, в частности от коронавирусной пневмонии выросла летом - во время пика заболеваемости? Какова ситуация сейчас, можно ли надеяться теперь, что не возникнет резкий рост смертности, к примеру, при возможной волне?

- Коронавирусная инфекция поражает и часто вызывает смертельные исходы, прежде всего, у людей пожилого возраста с хроническими заболеваниями, у людей с иммунодефицитными состояниями. Эти группы людей требуют к себе повышенного внимания и ухода. Летом же, когда был пик заболеваемости, не хватало мест в больницах, не хватало определенного оборудования, не хватало медицинских рук, а стационары были переполнены людьми разного возраста, среди которых были также люди, не нуждавшиеся в госпитализации, пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями не получали должного лечения и внимания.

Сейчас я думаю, что ситуация другая: во-первых, по республике построены новые инфекционные стационары с покроватным доступом к кислороду, оборудованные ИВЛ аппаратами, кислородными концентраторами. Во-вторых, с лета проведено множество он-лайн семинаров, конференций по лечению, по диагностике, по механизму развития заболевания COVID-19. В третьих, я надеюсь, что население стало более грамотным в плане гигиены.

- Мутирует ли коронавирус и насколько это опасно?

- Коронавирус, конечно же, мутирует, тем самым, вирус приспосабливается к условиям жизни человечества, старается выжить. Но данные по тому, насколько опасно мутации – разноречивы. Одни исследователи считают, что мутации повышают заразность вируса, другие исследователи – опровергают эти утверждения. Исследования еще продолжаются и, надеюсь, что новые данные вскоре появятся.

- По последней информации, ученые обнаружили, что антитела к коронавирусу держатся до 5 месяцев. То есть, если человек переболел в июне, то возможно в ноябре он может снова заразиться?

- К сожалению после перенесенного заболевания COVID-19 антитела не держатся более 3-4 месяцев. Человек может повторно заболеть, особенно, если первый случай болезни у него протекал бессимптомно или легко. Установлено, чем тяжелее человек переболел коронавирусной инфекцией, тем более стойкий у него иммунитет.

- Рекомендуется ли сдавать переболевшим тест на антитела часто, чтобы знать, сколько они продержатся в организме?

- Таких рекомендаций нет, но если человек обращается с вирусным заболеванием и у него ПЦР на СОVID-19 отрицателен, то можно сдать тест на антитела, чтобы выяснить болел ли он вообще коронавирусной инфекцией.