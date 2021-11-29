С чем связан объем уменьшения инвестиций – пояснение Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С чем связан объем уменьшения инвестиций? На этот вопрос ответил вице-министр национальной экономики РК Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году возник вопрос по ограничению по всему миру, изменилась парадигма. Если раньше мир всегда шел в глобализацию, то в прошлом году страны стали закрывать свои границы, в том числе экономические. Больше трендов появилось на регионализацию. В первую очередь, повлияла пандемия. Изменились предпочтения, нарушились цепочки поставки товаров по всем направлениям. На сегодня у нас уже наблюдается устойчивая траектория роста, как по прямым иностранным инвестициям, так и по инвестициям в основной капитал», - прокомментировал в ходе брифинга в СЦК вице-министр национальной экономики РК

Отметим, что сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК проходит брифинг на тему «Промежуточные итоги работы по привлечению инвестиций в 2021 году».