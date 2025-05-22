С болезнью Паркинсона можно жить полноценно — врач

Мужчины, экология и монотонный умственный труд — кто в группе риска

Заболеваемость болезнью Паркинсона в мире за последние 30 лет выросла в два раза. Таковы данные Глобального исследования бремени болезней. В 2021 году во всём мире этим нейродегенеративным заболеванием страдали более 11,7 млн человек. Рост наблюдается и в Казахстане.

Точная причина развития болезни Паркинсона до сих пор неизвестна, подчеркивает врач. Однако многолетние наблюдения и клинические исследования позволили выделить группы риска и определить некоторые закономерности.

— Болезнью Паркинсона чаще страдают мужчины, — говорит Раушан Таутанова. — Средний возраст появления первых симптомов — 60–65 лет. Но за последнее десятилетие мы все чаще сталкиваемся со случаями раннего начала заболевания — когда симптомы проявляются до 50 лет. Это общемировая тенденция. Наиболее вероятной причиной «омоложения» болезни считаются как генетические мутации, так и совокупность факторов окружающей среды, образа жизни, питания, тревожных и депрессивных состояний.

Если в семье есть хотя бы один кровный родственник с болезнью Паркинсона, риск заболеть увеличивается на 10–15%. Кроме того, в числе факторов риска — неблагополучная экологическая обстановка, длительное воздействие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных веществ (в том числе этанола, наркотиков, сильнодействующих препаратов), травмы головы, инсульты и опухоли головного мозга. Даже хронические нарушения сна и гиподинамия могут играть роль.

— Сегодня мы все чаще видим заболевание у людей «умственного труда» — учителей, бухгалтеров, врачей, — отмечает врач. — Это связано с однообразной интеллектуальной нагрузкой. Для профилактики важны разнообразие и развитие новых навыков: изучение языков, игра на музыкальных инструментах, рукоделие. Мозгу необходимо постоянно тренироваться.

Не только тремор. Как распознать болезнь на ранней стадии

Многие ошибочно считают, что болезнь Паркинсона обязательно сопровождается тремором, но это не так.

— Главный симптом — медлительность, — объясняет специалист. — Она может проявляться в одной руке или ноге, либо быть общей: человек медленно говорит, двигается, одевается. Повышенный мышечный тонус и дрожание тоже входят в диагностические критерии, но медлительность — обязательный признак.

До появления двигательных симптомов существует продромальная стадия, которая может длиться годами. В этот период у человека могут наблюдаться ухудшение настроения, тревожность, депрессия, запоры, снижение обоняния.

— Проблема в том, что эти признаки неспецифичны и не позволяют точно диагностировать болезнь на этой стадии, — говорит Раушан Таутанова. — Однако знание этих признаков важно для настороженности.

Фото из личного архива спикера

Не приговор: как лечат болезнь сегодня

Несмотря на то что болезнь Паркинсона по-прежнему считается неизлечимой, современная медицина располагает широким арсеналом для контроля симптомов.

— Это хроническое заболевание, как гипертония или диабет, — говорит врач. — Важно понимать: от болезни Паркинсона не умирают. При правильном подходе симптомы могут быть практически незаметны, особенно в первые годы.

Подход к лечению — мультидисциплинарный. Это означает, что в процесс вовлечены не только неврологи, но и реабилитологи, логопеды, эрготерапевты, психологи. Основу составляет немедикаментозное лечение: физическая активность, режим сна, питание, тренировка когнитивных и двигательных функций.

— Медикаментозное лечение тоже важно, но оно подбирается строго индивидуально, — уточняет специалист. — Нет двух одинаковых пациентов с болезнью Паркинсона. Бывают случаи, когда назначается психотерапия, хирургическое лечение, используются лекарственные помпы. Но важно понимать: ни лекарства, ни операции не замедляют прогрессирование болезни. Единственный способ повлиять на течение — изменение образа жизни.

Пациентам рекомендуется не менее 50 минут активной физической нагрузки 5 раз в неделю, плюс ежедневная активная ходьба. Также важны упражнения на мелкую моторику, дыхательная гимнастика, логопедические занятия, изучение нового.

— Мозг со временем «отключает» функции, которые не используются. Поэтому задача пациента — быть активным каждый день, — подчеркивает Раушан Таутанова.

Танцы, йога, вязание и поддержка — как лечат в Больнице МЦ УДП

В Больнице МЦ УДП РК в Астане применяются все современные подходы к диагностике и лечению болезни Паркинсона. Здесь работают специалисты по двигательным расстройствам, проводится глубокая стимуляция мозга (по квотам с 2018 года), организована комплексная реабилитация.

— У нас есть не только медицинская, но и образовательная поддержка, — говорит Раушан Таутанова. — Уже несколько лет при больнице работает «Школа болезни Паркинсона» для пациентов и их семей. Мы обсуждаем важные темы, проводим занятия, учимся новым навыкам. Были лекции о питании, лекарствах, операциях, даже уроки смехотерапии и танцев. Совместно с клубом «28 петель» проводили мастер-классы по вязанию, и наши пациенты связали шапочки для недоношенных детей.

Кроме того, в Астане действует танцевальная реабилитационная группа под руководством хореографа Ярославы Андыровой, прошедшей специальное обучение. Занятия улучшают как физическое, так и психологическое состояние пациентов.

— Реабилитация должна стать образом жизни, — подчеркивает врач. — Если после курса занятий человек возвращается к пассивности, прогресс теряется очень быстро.

Фото из личного архива спикера

Что нового в мире науки

Современная наука активно исследует генетические причины болезни Паркинсона. В последние годы были выявлены новые мутации, открылось больше взаимосвязей с другими заболеваниями. Это позволит в будущем создавать точечные (таргетные) методы лечения и генные терапии.

— Один из инновационных подходов — лечение фокусированным ультразвуком — особенно эффективен при треморе, — говорит Раушан Таутанова. — Это усовершенствованная альтернатива старым методам абляции. Кроме того, в 2017 году в мире был одобрен новый препарат — суфинамид. На сегодняшний день в Казахстане доступны все современные препараты, и мы можем эффективно лечить болезнь.

Что дальше?

С учетом роста продолжительности жизни, улучшения диагностики и увеличения осведомленности населения, число пациентов с болезнью Паркинсона будет расти и дальше. Медицинской системе предстоит адаптироваться к новым реалиям, сосредоточив внимание не только на лечении, но и на раннем выявлении и качественной реабилитации.