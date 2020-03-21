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вчера 22:49
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вчера 22:49
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вчера 22:31
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С более чем 200 кг марихуаны задержали трех человек павлодарские полицейские
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области задержали трёх человек с особо крупной партией марихуаны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Полицейскими изъято семь мешков с веществом серо-зелёного цвета растительного происхождения. По результатам экспертизы вещество является наркотическим средством – высушенной марихуаной общим весом 201 кг 700 г», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Вес изъятых наркотиков считается особо крупным. Этот факт расследуется по части третьей статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» УК РК.
«С начала текущего года выявлено 50 наркоправонарушений, из оборота изъято 226 кг наркотических средств», - дополнили в ДП.
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