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С более чем 200 кг марихуаны задержали трех человек павлодарские полицейские

21 Марта 2020 11:45
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С более чем 200 кг марихуаны задержали трех человек павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области задержали трёх человек с особо крупной партией марихуаны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Полицейскими изъято семь мешков с веществом серо-зелёного цвета растительного происхождения. По результатам экспертизы вещество является наркотическим средством – высушенной марихуаной общим весом 201 кг 700 г», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Вес изъятых наркотиков считается особо крупным. Этот факт расследуется по части третьей статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» УК РК.

«С начала текущего года выявлено 50 наркоправонарушений, из оборота изъято 226 кг наркотических средств», - дополнили в ДП.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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