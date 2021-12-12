С Байконура запустят два российских телекоммуникационных спутника связи серии «Экспресс»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 декабря 2021 года ракета космического назначения была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на пусковой установке № 200 площадки космодрома. В течение нескольких дней специалисты будут проводить автономные проверки космических аппаратов, ракеты-носителя, разгонного блока, а также заключительные операции системы управления ракеты, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован на 13 декабря 2021 года в 18:07 часов по времени Нур-Султана.

Космические аппараты «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» — это коммерческие геостационарные телекоммуникационные аппараты среднего класса, изготовленные предприятием «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». Предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C, Ku и L — диапазонах.