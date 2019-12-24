С Байконура запущен российский метеорологический спутник  «Электро -Л» №3

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 18 часов 03 минуты по времени Нур-Султана с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российским метеорологическим спутником «Электро-Л» № 3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подготовка к запуску и момент старта ракеты «Протон» была показана в прямом эфире. Видеорепортаж со стартового комплекса Байконура вели специалисты космического центра «Южный».

Пуск прошел в штатном режиме, отделяющиеся части ракеты «Протон-М» упали в заданных районах Карагандинской области Казахстана, Алтайском крае России.

На Байконуре стоит ясная погода, и на заходе солнца пуск «Протона» смотрелся очень красочно, четко было видны падающие части первой ступени ракеты.

На девятой минуте состоялось отделение разгонного блока со спутником от третьей ступени ракеты, космический аппарат был выведен на переходную орбиту. Отделение же спутника «Электро –Л» №3 от разгонного блока и выход на заданную орбиту ожидается через шесть часов после старта.

Российские космические аппараты серии «Электро» входят в состав одноименной геостационарной гидрометеорологической космической системы и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также для других ведомств.

Успешным запуском «Протон-М» Роскосмос завершил программу пусков с космодрома Байконур в 2019 году.