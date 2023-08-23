С Байконура запущен космический грузовик Прогресс МС-24

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 23 августа в 7 часов 08 минут по времени Астаны с космодрома Байконур была запущена ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция с 31-ой площадки космодрома Байконур началась за 40 минут до пуска. Пуск прошел в штатном режиме.

После второй минуты состоялось отделение боковых блоков ракеты, в заданное время состоялось отделение второй ступени РКН, и на девятой минуте после старта космический грузовик «Прогресс МС- 24» отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту искусственного спутника Земли.

На Байконуре стоит ясная, солнечная погода, температура воздуха +23. Участники и зрители утреннего запуска увидели зрелищную картину старта и отделения первой ступени ракеты.

Как стало известно, за пуском транспортного грузового корабля «Прогресс МС-24» наблюдала казахстанская делегация в составе вице-министра цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малика Олжабекова и депутатов Мажилиса Парламента РК.

Стыковка космического грузовика с Международной космической станцией запланирована через двое суток.

Космический грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны грузов для поддержки работы станции и обеспечения жизнедеятельности экипажей.

Это был первый пуск с Байконура после трехмесячного перерыва.

Предыдущий старт с казахстанского космодрома состоялся 24 мая, когда к Международной космической станции (МКС) отправился грузовой корабль «Прогресс МС-23.

Сегодня на Международной космической станции работает экипаж 69-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева (командир МКС-69), Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, а также астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Уоррена Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.