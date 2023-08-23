С Байконура запущен космический грузовик Прогресс МС-24
Прямая трансляция с 31-ой площадки космодрома Байконур началась за 40 минут до пуска. Пуск прошел в штатном режиме.
После второй минуты состоялось отделение боковых блоков ракеты, в заданное время состоялось отделение второй ступени РКН, и на девятой минуте после старта космический грузовик «Прогресс МС- 24» отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту искусственного спутника Земли.
На Байконуре стоит ясная, солнечная погода, температура воздуха +23. Участники и зрители утреннего запуска увидели зрелищную картину старта и отделения первой ступени ракеты.
Как стало известно, за пуском транспортного грузового корабля «Прогресс МС-24» наблюдала казахстанская делегация в составе вице-министра цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малика Олжабекова и депутатов Мажилиса Парламента РК.
Стыковка космического грузовика с Международной космической станцией запланирована через двое суток.
Космический грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны грузов для поддержки работы станции и обеспечения жизнедеятельности экипажей.
Это был первый пуск с Байконура после трехмесячного перерыва.
Предыдущий старт с казахстанского космодрома состоялся 24 мая, когда к Международной космической станции (МКС) отправился грузовой корабль «Прогресс МС-23.
Сегодня на Международной космической станции работает экипаж 69-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева (командир МКС-69), Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, а также астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Уоррена Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.