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    07:45, 23 Август 2023 | GMT +6

    С Байконура запущен космический грузовик Прогресс МС-24

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    Фото: Роскосмос
    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 23 августа в 7 часов 08 минут по времени Астаны с космодрома Байконур была запущена ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прямая трансляция с 31-ой площадки космодрома Байконур началась за 40 минут до пуска. Пуск прошел в штатном режиме.

    После второй минуты состоялось отделение боковых блоков ракеты, в заданное время состоялось отделение второй ступени РКН, и на девятой минуте после старта космический грузовик «Прогресс МС- 24» отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту искусственного спутника Земли.

    На Байконуре стоит ясная, солнечная погода, температура воздуха +23. Участники и зрители утреннего запуска увидели зрелищную картину старта и отделения первой ступени ракеты.

    Как стало известно, за пуском транспортного грузового корабля «Прогресс МС-24» наблюдала казахстанская делегация в составе вице-министра цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малика Олжабекова и депутатов Мажилиса Парламента РК.

    Стыковка космического грузовика с Международной космической станцией запланирована через двое суток.

    Космический грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны грузов для поддержки работы станции и обеспечения жизнедеятельности экипажей.

    Это был первый пуск с Байконура после трехмесячного перерыва.

    Предыдущий старт с казахстанского космодрома состоялся 24 мая, когда к Международной космической станции (МКС) отправился грузовой корабль «Прогресс МС-23.

    Сегодня на Международной космической станции работает экипаж 69-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева (командир МКС-69), Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, а также астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Уоррена Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.


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