+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 385.76 EUR 427.89
RUB 6.04 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С Байконура запущен грузовой корабль «Прогресс МС-13»

6 Декабря 2019 15:44
Поделиться:
С Байконура запущен грузовой корабль «Прогресс МС-13»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня с космодрома «Байконур» в 15:34:11 по времени Нур-Султана состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-13», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сколько земель планируется вывести из  аренды на Байконуре
Космический грузовик «Прогресс МС-13» установлен на стартовом комплексе Байконура На Байконуре обновили дорогу на Терешковский старт Аллея космонавтов на Байконуре: деревья как люди

Пуск осуществлен с площадки №31 космодрома Байконур и прошел в штатном режиме. Отделение космического грузовика от третьей ступени ракеты-носителя состоялось в расчетное время, «Прогресс МС-13» выведен на заданную орбиту.

Подготовка к запуску и старт с Байконура ТГК «Прогресс-МС-13» транслировался в прямом эфире. Центр управления полётами (ЦУП) принял корабль к управлению.

Согласно циклограмме полета, причаливание и стыковка космического грузовика с Международной космической станцией запланировано через трое суток после старта, 9 декабря 2019 года.

Корабль «Прогресс МС-13» доставит на борт МКС около двух с половиной тонн различных грузов для поддержания станции в рабочем состоянии и обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив