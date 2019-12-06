С Байконура запущен грузовой корабль «Прогресс МС-13»
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня с космодрома «Байконур» в 15:34:11 по времени Нур-Султана состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-13», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Пуск осуществлен с площадки №31 космодрома Байконур и прошел в штатном режиме. Отделение космического грузовика от третьей ступени ракеты-носителя состоялось в расчетное время, «Прогресс МС-13» выведен на заданную орбиту.
Подготовка к запуску и старт с Байконура ТГК «Прогресс-МС-13» транслировался в прямом эфире. Центр управления полётами (ЦУП) принял корабль к управлению.
Согласно циклограмме полета, причаливание и стыковка космического грузовика с Международной космической станцией запланировано через трое суток после старта, 9 декабря 2019 года.
Корабль «Прогресс МС-13» доставит на борт МКС около двух с половиной тонн различных грузов для поддержания станции в рабочем состоянии и обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.
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