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С Байконура запущен ангольский спутник связи «Ангосат-2»
12 Октября 2022, 21:19

С Байконура запущен ангольский спутник связи «Ангосат-2»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 12 октября в 21:00 часов по времени Астаны с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты - носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДЗ-03 и спутником связи Республики Ангола «Ангосат-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт тяжелой ракеты-носителя с Байконура транслировался в прямом эфире на Youtube - канале телестудии Роскосмоса.

Пуск cостоялся в штатном режиме, отделение ступеней ракеты-носителя «Протон-М» прошло согласно циклограмме, после 580 секунды разгонный блок ДМ-03 космическим аппаратом «Ангосат» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и был выведен на околоземную орбиту.

Как сообщил ведущий репортажа на космодроме Байконур, за пуском своего первого спутника связи наблюдала представительная делегация Республики Ангола. А министр коммуникаций страны в интервью отметил, что «с запуском спутника Ангола входит в мир космических технологий. Спутник связи, который обеспечит африканскую страну всеми услугами связи, улучшит качество жизни ангольцев».

Спутник «Ангосат-2» предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет на территории Анголы. Масса аппарата 1964 кг, спутник будет работать на геостационароной орбите на высоте 36 тысяч км, расчётный срок работы 15 лет.

Дальнейшее выведение спутника на целевую орбиту будет осуществлен за счет включений разгонного блока ДМ-03.


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