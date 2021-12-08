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С Байконура стартовал «Союз МС-20» с космическими туристами из Японии

8 Декабря 2021 13:47
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С Байконура стартовал «Союз МС-20» с космическими туристами из Японии

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 8 декабря 2021 года, в 13 часов 38 минут по времени Нур-Султана с 31-й площадки космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На борту корабля - экспедиция посещения (ЭП-20) Международной космической станции в составе командира корабля «Союз МС-20», космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета, японских туристов Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано.


Прямая трансляция с космодрома Байконур началась за полтора часа до старта, телестудия Роскосмоса и корреспонденты на космодроме Байконур рассказали о подготовке к полету, представили интересные репортажи о командире корабля и космических туристах из Японии, провели интервью с российскими специалистами.

На космодроме сегодня переменная облачность, температура +1, ветрено. Пуск прошел в штатном режиме. По комментариям специалистов технического сопровождения пуска, отделение ступеней ракеты-носителя «Союз 2.1а» состоялись согласно циклограмме, и на 10 минуте после старта корабль «Союз МС-20» был выведен на орбиту.

Главному участнику космического полета японскому предпринимателю-миллиардеру и коллекционеру произведений искусства Юсаку Маэдзава 46 лет. По оценкам Forbes, он является 14-м богатейшим человеком в Японии. На предстартовой пресс-конференции он поделился своими чувствами перед полетом.

В сентябре 2018 года было объявлено, что Mаэдзава станет первым коммерческим пассажиром, совершившим облёт вокруг Луны. Предполагается, что он полетит на борту ракеты SpaceX Starship компании SpaceX, которая в настоящее время находится в разработке. Полёт намечен на период не ранее 2023 года продолжительностью почти шесть дней. С ним полетят от 10 до 12 членов команды.

В мае 2021 года компания Space Adventures объявила о начале подготовки к полёту на МКС Юсаку Маэдзавы и его ассистента Йозо Хирано на корабле «Союз МС-20». Йозо Хирано 36 лет, он кастинг-директор съёмочной группы, продюсер в компании SPACETODAY INC. На орбите ему предстоит работать с фото и видеокамерой. Длительность космического полёта японских туристов составит 12 дней.

Для 44-летнего военного летчика, Героя России, лётчика-космонавта РФ, командира экипажа Александра Мисуркина это третий космический полет. Продолжительность двух предыдущих длительных космических экспедиций составляет 334 суток 11 часов 29 минут. Совершил четыре выхода в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила 28 часов 13 минут.

Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-20» с Международной космической станцией по четырехвитковой схеме и причаливание к стыковочному узлу модуля «Поиск» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля запланирована в 19:41:06 по времени Нур-Султана.

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Автор:

Сара Кабикызы

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