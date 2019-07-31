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С Байконура на МКС стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»

Автор:  
Сара Кабикызы
31 Июля 2019, 18:21
С Байконура на МКС стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 31 июля 2019 года, в 18 часов 10 минут 46 секунд по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-12», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пуск состоялся в штатном режиме. Зрители прямого эфира в режиме реального времени увидели момент старта и слышали комментарии ведущих репортажа о выведении корабля «Прогресс МС-12» на орбиту.

В заданное время состоялось отделение первой и второй ступеней ракеты – носителя, на десятой минуте после старта произошло отделение космического грузовика от третьей ступени ракеты-носителя. ТГК «Прогресс МС-12» выведен на орбиту.

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«Прогресс МС-12» должен пристыковаться к МКС по сверхкороткой, двухвитковой схеме, спустя три с лишним часа после пуска. Телестудия Роскосмоса также планирует показать момент стыковки космического грузовика «Прогресс МС-12» к станции в прямом эфире.

Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Освоение космоса   Байконур   Россия  
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