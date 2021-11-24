С Байконура к МКС отправился новый стыковочный модуль «Причал»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 24 ноября 2021 года в 19:06:35 по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция, которую вела телестудия Роскосмоса, началась за час до старта. Ведущие телестудии, а также специальный корреспондент Николай Вдовин непосредственно со стартовой площадки космодрома Байконур рассказали о том, как шла подготовка к пуску, особенностях и предназначении нового стыковочного модуля «Причал».

На космодроме в момент старта стояла облачная погода, небольшой дождь, температура +5.

Пуск состоялся в точно назначенное время, в 19:06:35 по времени Нур-Султана. Отделения первой, второй и третьей ступеней ракеты-носителя состоялись в штатном режиме. На десятой минуте состоялось отделение космического грузовика «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б», головной блок был выведен на орбиту.

Как мы сообщали, новый модуль «Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Специалисты во время прямого эфира среди преимуществ нового модуля «Причал» отметили, что к нему могут пристыковаться сразу пять кораблей.

«Прогресс М-УМ», кроме «Причала» должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, среди которых ресурсная аппаратура и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для работающих на орбите космонавтов, в том числе и для экипажа «Союз МС-20», который полетит в космос 8 декабря 2021 года.

Как сообщили ведущие прямого репортажа, стыковка грузового корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» к МКС состоится через двое суток. Уже завтра, 25 ноября грузовой корабль «Прогресс МС- 17» отстыкуют от МКС, чтобы освободить место прибывающего нового грузовика.