С Байконура к МКС отправился космический грузовик «Прогресс МС-19»
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 февраля 2022 года, в 10 часов 25 минут по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Первый старт 2022 года с космодрома Байконур транслировался в прямом эфире.
В течение часа прямого эфира ведущие из телестудии Роскосмоса, а также специальный корреспондент на космодроме Байконур Влад Миронов рассказали о подготовке к запуску космического грузовика, а также представили репортаж с улиц города Байконура.
Как стало известно, кроме традиционного груза, на МКС «Прогрессом-МС-19» будут доставлены шесть малых космических аппаратов – студенческих кубсатов.
Погода на территории космодрома облачная, туман, температура -12 градусов, что не помешало успешному запуску.
Пуск состоялся в штатном режиме.
Согласно циклограмме, отделение ступеней ракеты-носителя состоялись в заданное время, на 10 минуте после старта транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19» выведен на орбиту.
По информации ведущих прямого репортажа, стыковка корабля к российскому сегменту Международной космической станции запланирована на 17 февраля в 13:06 по времени Нур-Султана.
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