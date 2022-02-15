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С Байконура к МКС отправился космический грузовик «Прогресс МС-19»

15 Февраля 2022 10:36
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С Байконура к МКС отправился космический грузовик «Прогресс МС-19»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 февраля 2022 года, в 10 часов 25 минут по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первый старт 2022 года с космодрома Байконур транслировался в прямом эфире.

В течение часа прямого эфира ведущие из телестудии Роскосмоса, а также специальный корреспондент на космодроме Байконур Влад Миронов рассказали о подготовке к запуску космического грузовика, а также представили репортаж с улиц города Байконура.

Как стало известно, кроме традиционного груза, на МКС «Прогрессом-МС-19» будут доставлены шесть малых космических аппаратов – студенческих кубсатов.

Погода на территории космодрома облачная, туман, температура -12 градусов, что не помешало успешному запуску.

Пуск состоялся в штатном режиме.


Согласно циклограмме, отделение ступеней ракеты-носителя состоялись в заданное время, на 10 минуте после старта транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19» выведен на орбиту.

По информации ведущих прямого репортажа, стыковка корабля к российскому сегменту Международной космической станции запланирована на 17 февраля в 13:06 по времени Нур-Султана.


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#Освоение космоса   #Байконур   #Видео  
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Автор:

Сара Кабикызы

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