С банковских карт клиентов крал деньги официант столичного ресторана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

В ходе проведения мероприятия полицейские проводили рейдовые мероприятия на территориях рынков, магазинов и торговых домов с целью выявления лиц, сбывающих контрафактную продукцию. Всего изъято 238 единиц контрафактной аудио-, видеопродукции, 55 нелицензионных программных обеспечений.

В период проведения ОПМ зарегистрировано 44 уголовных правонарушения с использованием информационных технологий, основную долю которых составляют интернет-мошенничества.

Задержано 12 лиц, раскрыто 31 преступление в сфере информационных технологий.

Так, сотрудники криминальной полиции задержали 26-летнего жителя Караганды и его соучастника 26-летнего астанчанина. Один из задержанных, работая официантом в столичном ресторане, фотографировал на мобильный телефон реквизиты банковских карт посетителей и через мессенджер передавал соучастнику-программисту. В дальнейшем программист, используя реквизиты карт, через интернет-банкинг крал деньги и выводил посредством платежных систем на логины букмекерских контор. Добытые преступным путем деньги они делили пополам. Таким образом, злоумышленникам удалось похитить денежные средства из семи банковских карт клиентов ресторана.

Задержанные дали признательные показания, проводится досудебное расследование по статье «Кража путем незаконного доступа в информационную систему» УК РК.

«Департамент полиции города Нур-Султан просит граждан никому не передавать персональные сведения карточных счетов, пин-коды, CVV-код и одноразовые пароли. При совершении оплаты через POS-терминалы будьте бдительны. В случае если Вы заподозрили мошеннические действия с банковской картой, немедленно примите меры по ее блокированию и сообщите в полицию», - призвали в ведомстве.