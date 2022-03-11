С администрацией порта Роттердама обсуждены вопросы бесперебойного грузооборота казахстанских товаров

БРЮССЕЛЬ-ГААГА. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев провел онлайн-встречу с генеральным директором администрации порта Роттердам Аллардом Кастелейном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе беседы А. Кастелейн был проинформирован о позиции Казахстана в связи с ситуацией в Украине, решении Президента РК К. Токаева об оказании гуманитарной помощи украинской стороне.

Посол Казахстана отметил важность обеспечения бесперебойного грузооборота казахстанских товаров через порт Роттердама в связи с российско-украинским кризисом, отметил осуществляемую РК работу в сфере логистики.

В свою очередь А. Кастелейн отметил отсутствие проблем в принятии и отправке казахстанских грузов через порт Роттердама. При этом все возникающие в последнее время вопросы по транзиту грузов рассматриваются в рамках специально созданной рабочей группы.

Собеседник поддержал предложение Посла РК о налаживании в ближайшее время двусторонней координации в транспортно-логистической сфере между портом и казахстанскими партнерами.