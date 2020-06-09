С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и пропусков

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Власти Москвы решили отменить режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок с 9 июня. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Уже с завтрашнего дня - 9 июня 2020 года - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», - написал он в своем блоге.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты», - сообщил мэр.

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

С 9 июня городе начнут работу парикмахерские и салоны красоты. Библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства вновь заработают в Москве с 16 июня. Работа учреждений социальной защиты населения возобновится с 23 июня.

«Рестораны и кафе в столице возобновят работу в два этапа: 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня заведения начнут принимать посетителей в помещениях. «Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита», - написал мэр

Жители Москвы, имеющие льготы для проезда на столичном транспорте, снова смогут пользоваться социальными картами с 9 июня. «Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте», - сообщил Собянин.

Кладбища столицы откроют для посещения 9 июня. «С 9 июня - (..) также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ», - написал мэр.

Каршеринг в Москве может заработать в полном объеме с 9 июня. «Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций культуры, спорта, общепита и сферы услуг, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города. (…) Отменяются ограничения на работу каршеринга», - сообщил мэр.

«С 9 июня - (...) к своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов», - добавил Собянин.

Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня, в тот же день в обычном режиме начнут работать детские сады.

«И, наконец, 23 июня 2020 года мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии - открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения», - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что спортивные мероприятия в Москве можно будет посещать с 16 июня при условии заполнения трибун не более чем на 10%.









Фото: Сергей Бобылев/ТАСС