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С 8 июня запустится рейс Алматы - Самарканд

2 Июня 2021, 10:30
С 8 июня запустится рейс Алматы - Самарканд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 8 июня 2021 года запускаются новые международные регулярные рейсы между городами Алматы и Самарканд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Рейсы будут выполняться с частотой 4 рейса в неделю авиакомпаниями «Эйр Астана» (по 3,7 дням) и «Uzbekistan Airways» (по 2,6 дням) на воздушных суднах типа А-320/321.

Открытие нового международного маршрута способствует дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Узбекистаном.
В марте 2021 года между Казахстаном и Узбекистаном был запущен новый международный рейс Актау - Ургенч, по которому полеты выполняются авиакомпаниями «SCAT» и «Uzbekistan Airways».
В настоящее время между двумя странами выполняется 24 регулярных рейса по маршрутам Нур-Султан - Ташкент, Алматы - Ташкент и Актау - Ургенч.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.
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