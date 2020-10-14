С 70-летием поздравили племянника Нуркена Абдирова, ветерана ОВД Абубакира Абдирова в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Кировском отделе полиции города Караганды состоялось чествование ветерана ОВД Абубакира Абдирова, племянника знаменитого Героя Советского Союза Нуркена Абдирова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

13 октября ветерану ОВД Абубакиру Сарсеновичу Абдирову исполнилось 70 лет. В честь юбиляра была организована встреча с личным составом Кировского ОП УП города Караганды, в ходе которой ветеран поделился своими воспоминаниями.

В детстве Абубакир Абдиров хотел стать летчиком, как его родной дядя - герой Советского Союза Нуркен Абдиров. После школы в 1967 году поступил в Карагандинский политехнический институт. Во втором курсе обучения был призван в ряды Вооруженных сил. В 1976 году, получив звание лейтенанта, был назначен инспектором уголовного розыска Октябрьского района Караганды. За добросовестное отношение к службе неоднократно отмечался вышестоящим руководством, представлялся к очередным званиям, успешно продвигался по карьерной лестнице.

Первую правительственную награду, медаль «За отличие в службе по охране общественного порядка» получил в 1980 году. Службе в органах внутренних дел Абубакир Абдиров отдал порядка 30 лет. В 2000 году, будучи начальником Кировского районного отдела полиции, вышел на заслуженный отдых. На парадном кителе ветерана сияет множество наград, в том числе медали за безупречную службу в органах внутренних дел 1,2,3-степени, юбилейные награды «25 лет полиции Казахстана», к 100-летию советской милиции и другие. Со своей супругой Абубакир Сарсенович живут вместе вот уже более 40 лет.

«От имени руководства и личного состава Карагандинского гарнизона поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, долгих лет жизни и успехов в военно-патриотической работой с молодежью,» - отметил в своем поздравлении заместитель начальника УП города Караганды подполковник полиции Габит Дильмагамбетов.

Абубакир Абдиров поблагодарил всех за оказанное внимание и теплые поздравления, пожелал сотрудникам полиции успехов в работе.