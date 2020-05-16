С 70-летием отличника милиции поздравили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Коллеги-следователи поздравили Ертогая Абикеева, отдавшего службе в органах внутренних дел больше 26 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Встретить свой 70-летний юбилей ветеран приехал в родные стены своего управления, где в торжественной обстановке юбиляра поздравил заместитель начальника департамента полиции Фархад Омаров и председатель совета ветеранов и Национальной гвардии Бакберды Абраев», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Полковника милиции в отставке Ертогая Мауияновича Абикеева с 70-летием поздравило руководство следственного управления департамента полиции Павлодарской области. От имени замминистра внутренних дел Кайрата Сунтаева Е. Абикееву вручили приветственный адрес и ценный подарок, сердечно пожелав ему крепкого здоровья и долголетия, благополучия и такой же неиссякаемой энергии. Ветеран органов внутренних дел поблагодарил стражей порядка за внимание, заботу и пожелал сотрудникам полиции успехов, а также сохранения славных традиций органов внутренних дел.

Ертогай Мауиянович Абикеев родился шестого мая 1950 года в Павлодаре. В сентябре 1971 года он поступил на службу в органы внутренних дел Павлодарской области. Работал инспектором в отделениях БХСС районных органов внутренних дел и в отделе БХСС областного УВД.

«По итогам работы за 1974 год ему было присвоено звание «Лучший работник БХСС МВД Казахской ССР». В 1978 году из службы БХСС перешёл на следственную работу; в следственном отделе УВД прошёл все ступени служебной лестницы: следователь, старший следователь, заместитель начальника отдела, начальник отдела», - отметили в департаменте полиции Павлодарской области.

В 1986 году Абикеев окончил Академию МВД СССР в Москве, затем работал заместителем по следствию начальника УВД, заместителем по работе с личным составом начальника УВД. Больше 26 лет судьба связывала его со службой в органах внутренних дел, из них 16 лет он отдал следствию.

«С честью и высокой ответственностью он справлялся с возложенными на него обязанностями. Где бы он ни работал, неизменно проявлялись его качества энергичного и грамотного сотрудника, а также умелого руководителя и организатора, способного добиваться поставленных целей. Высокий профессионализм, деловитость и настойчивость, душевная щедрость, огромное трудолюбие – вот те качества, которые отличали его и достойны почитания и уважения», - поделились в полиции.

По словам полицейских, его ученики помнят принципиальность и требовательность Ертогая Мауияновича, настойчивость и умение отстоять свою точку зрения. Служебные достижения Е.М. Абикеева были отмечены руководством УВД и МВД Республики Казахстан. За время службы в органах внутренних дел он был награждён медалями «За безупречную службу» всех трёх степеней, Почётными грамотами УВД, нагрудными знаками «Отличник милиции» и «За отличную службу в МВД».

В феврале 1998 года Ертогай Мауиянович вышел на заслуженный отдых. По мнению кадровых полицейских, семья Ертогая Мауияновича - яркий пример преемственности поколений. Один из сыновей Нурлыбек Абикеев продолжил дело отца службой в органах дел, а внук Дамир Ертогаев - следователь.

Фото ДП Павлодарской области.