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    20:54, 06 Май 2024 | GMT +6

    С 7 мая начнется показ телесериала о жизни казахов в Китае «Мой Алтай» на главном телеканале КНР

    «Мой Алтай»
    Фото: кадр из видео

    Мини-сериал о жизни казахов в Китае «Мой Алтай» начнут показывать с 7 мая на телеканале Китайского Центрального телевидения ССТV, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщает портал «Тянь-Шань», восьмисерийный фильм снят на основе произведения китайского писателя из Синьцзяна Ли Жюа «Мой Алтай». Главные роли исполняют известные китайские актеры Ма Йили и Чжоу Иран, а также наши соотечественники из Синьцзяня играют роли Алмы и Кайрата.

    «Мой Алтай»
    Фото: кадр из видео

    Произведение «Мой Алтай» было опубликовано в 2010 году, в нем описываются события, пережитые писателем Ли Жюан и его матерью в казахском селе на Алтае, красивая природа и быт казахов.

    Телесериал «Мой Алтай» был выдвинут в конкурсную программу драматических сериалов Каннского кинофестиваля в 2024 году, где прошла его премьера. Это первый китайский казахский телесериал, прошедший в конкурсную программу Каннского телефестиваля.

    Теги:
    Культура Соотечественники Современная культура Китай Кандасы Новости кино Видео Мировые новости
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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