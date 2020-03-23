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С 6 апреля казахстанские школы перейдут на дистанционный режим обучения

23 Марта 2020 16:43
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С 6 апреля казахстанские школы перейдут на дистанционный режим обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - С 6 апреля казахстанские школы перейдут на дистанционный режим обучения. Об этом на пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев , передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 6 апреля казахстанские школы перейдут на дистанционный режим обучения. В данный момент министерство образования и науки РК отрабатывает организационные моменты. Более подробную информацию предоставим в скором времени. Поэтому прошу вас дождаться официального заявления. Не нужно упрекать школы и преподавателей, задавая различные вопросы. Эти вопросы решаются на уровне Правительства», - сказал Даурен Абаев.

Он также отметил, что по телеканалам «Ел арна» и «Балапан» будут транслироваться видео уроки для школьников.


«Это не основная принимаемая мера, а дополнительная. Видео уроки подготовлены министерством образования и науки РК. На телеканале «Балапан» видео уроки сможете посмотреть на государственном языке, а на «Ел арна» - на русском языке. Как только окончательно будет выработан механизм дистанционного обучения школьников, мы дадим все исчерпывающую информацию. За это беспокоиться не стоит», - подчеркнул министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Образование, Коронавирус в РК,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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