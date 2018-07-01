С 50% скидками можно будет посетить Бурабай с 1 августа

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 августа любой желающий познакомиться с красотами курорта Бурабай сможет приобрести коробочный вариант Burabay CityPASS, включающий путеводитель и карту туриста, и посещать культурные объекты, экскурсии, рестораны и гостиницы со скидкой до 50%. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал советник акима Акмолинской области по вопросам туризма Марат Игалиев.

Электронный формат Burabay CityPASS, позволяющий посетить достопримечательности, музеи и экскурсии и сэкономить до 30%, оформив заказ онлайн, уже работает. А вот коробочный вариант, который будет включать путеводитель и карту туриста, позволяющую посещать культурные объекты, экскурсии, кафе, рестораны и гостиницы со скидкой до 50%, начнет функционировать с 1 августа.

«С 1 августа любой желающий может приобрести коробочный вариант Burabay CityPASS. В целом же эта система уже начала действовать. То есть каждый может зайти на сайт www.citypass.kz, где есть раздел Burabay CityPASS. Вы можете добавить в карту гостя больше объектов и получить хорошие скидки - от 5 до 30%. После оформления покупки Вам пришлют E-CityPASS на e-mail, вместе с путеводителем и картой города. Вы можете посетить выбранные объекты, предъявляя E-CityPASS на смартфоне или в распечатанном виде, но только один раз и в течение 30 дней», - рассказал М. Игалиев.





По словам собеседника, в карту гостя можно внести посещение визит-центра «Бурабай», экскурсии «Бурабай - жемчужина Казахстана», «В глубь истории - пещера Кенесары», «Байкальская дорога», «Тропа Үкілі Ыбырая», «В гости к природе».

«Система давно действует в Астане и Алматы. Теперь к ним подключается и наш регион. К примеру, только в Астане с прошлого года было продано более 50 тыс таких пакетов. В будущем мы планируем увеличивать количество услуг, которые можно получить через Burabay CityPASS. Воспользуйтесь Burabay CityPASS, и Ваш отдых в Боровом станет еще приятнее!» - призвал советник акима по вопросам туризма жителей и гостей региона.





Напомним, еще в феврале текущего года был подписан меморандум о сотрудничестве между компанией «КРОКУС», Туристским информационным центром Акмолинской области и Центральным туристским оператором «Казаxстанская Лапландия» под эгидой акимата Акмолинской области о внедрении единой карты туриста. Она включает в себя пластиковую смарт-карту, путеводитель на трех языках (казахский, русский, английский), карты Акмолинской области CityPASS Map и сим-карты Beeline с тарифом «Welcome».