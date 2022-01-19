Новости
С 5 по 18 января 34 тысячи граждан возвратились в Казахстан авиакомпаниями – МИИР РК
19 Января 2022 12:41
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщило, сколько казахстанцев вернулось из-за рубежа с 5 по 18 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.
Новости по темеБолее 32 тысяч золотых слитков продано в 2021 году – Нацбанк РК У Фонда «Қазақстан халқына» не будет большой штатной численности - Болат Жамишев Почти триста случаев в сутки: в Костанайской области продолжается рост заболеваемости КВИ
«Авиакомпаниями с 5 по 18 января 2022 года вывезено свыше 34 тысяч граждан Казахстана из иностранных государств», - говорится в сообщении.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 144 проекта запущено в Казахстане в 2021 году в рамках Карты индустриализации
- О возвращении казахстанских туристов рассказали в Минкультуры и спорта
- Как проверяют качество автомобильных дорог в Акмолинской области
- В пяти регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
- Куда полетят самолеты из аэропорта Петропавловска
- Репатриационные рейсы были отправлены за казахстанцами
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047