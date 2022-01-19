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С 5 по 18 января 34 тысячи граждан возвратились в Казахстан авиакомпаниями – МИИР РК

19 Января 2022 12:41
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С 5 по 18 января 34 тысячи граждан возвратились в Казахстан авиакомпаниями – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщило, сколько казахстанцев вернулось из-за рубежа с 5 по 18 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

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«Авиакомпаниями с 5 по 18 января 2022 года вывезено свыше 34 тысяч граждан Казахстана из иностранных государств», - говорится в сообщении.


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#МИИР РК   #Авиация  
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