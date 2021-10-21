С 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими в России из-за роста заражений КВИ

НУР-СУЛТАН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Указ об установлении нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года подписал Президент Путин. «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», - говорится в нем.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заражений КВИ.



