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    20:40, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    С 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими в России из-за роста заражений КВИ

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    НУР-СУЛТАН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Указ об установлении нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года подписал Президент Путин. «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», - говорится в нем.

    Ранее сообщалось, что в России предложили ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заражений КВИ.


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