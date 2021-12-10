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С 30-летием Независимости Казахстана поздравил Пан Ги Мун

10 Декабря 2021 18:56
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С 30-летием Независимости Казахстана поздравил Пан Ги Мун

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к участникам международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», посвященной 30-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для начала позвольте поздравить всех участников с 30-летием Независимости Республики Казахстан. Мне, как другу Казахстана и Центрально-Азиатского региона, приятно размышлять о том, насколько Казахстан продвинулся за последние 30 лет. Всем известно, как моя страна добивалась экономического роста и стабильности в борьбе за демократию. Для меня, воочию увидевшего бедность, войну, большая гордость – стать свидетелем того, что у Казахстана есть свой путь к успешному росту, стабильности, а также быть лидером в регионе», - сказал экс-Генсек ООН Пан Ги Мун в своем видеообращении.

Также Пан Ги Мун выразил пожелание, чтобы сотрудничество Южной Кореи и Казахстана укреплялось.

«Я всегда буду говорить и думать о тесных двусторонних отношениях между Кореей и Казахстаном с особым вниманием. Корея - одна из первых стран, признавших независимость Казахстана. Поскольку Казахстан продолжает процветать в качестве регионального лидера, желаю Казахстану успехов во всех добрых начинаниях, направленных на сохранение региональной стабильности, укрепление отношений с Кореей и устойчивое развитие до 2030 года. По мере того, как мы постепенно приближаемся к двухлетнему рубежу начала пандемии COVID-19, я желаю народу Казахстана крепкого здоровья и успехов. Желаю мира и процветания в течение следующих 30 лет и в последующие годы», - сказал Пан Ги Мун.

Напомним, в столице состоялась международная научно-практическая конференция «Лидерство. Стабильность. Прогресс» в рамках празднования 30-летия Независимости. В мероприятии приняли участие известные государственные и общественные деятели, парламентарии, представители международных организаций, ученые и эксперты из разных стран мира.


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#ООН   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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