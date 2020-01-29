+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -6 °С
USD 380.84 EUR 419.50
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С 3 февраля будут приостановлены авиарейсы между Казахстаном и Китаем

29 Января 2020 18:35
Поделиться:
С 3 февраля будут приостановлены авиарейсы между Казахстаном и Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Деньги пассажирам вернут в полном объеме – МИИР РК о билетах в Китай
Движение поездов и автобусов в Китай приостановят – МИИР РК Просим прекратить пересылать фейки – Главный санврач РК обратился к казахстанцам 35 человек, прибывших из Китая, госпитализировали – Жандарбек Бекшин

«В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае решением Межведомственной комиссии при Правительстве РК с 3 февраля приостанавливаются авиарейсы между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. На сегодняшний день осуществляются 23 авиарейса между городами - Нур-Султан, Алматы и китайскими городами Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу», - сообщил председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев на брифинге в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Ранее в ведомстве сообщили, что движение поездов и автобусных сообщений в Китай также будет приостановлено.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив