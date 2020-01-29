С 3 февраля будут приостановлены авиарейсы между Казахстаном и Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае решением Межведомственной комиссии при Правительстве РК с 3 февраля приостанавливаются авиарейсы между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. На сегодняшний день осуществляются 23 авиарейса между городами - Нур-Султан, Алматы и китайскими городами Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу», - сообщил председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев на брифинге в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Ранее в ведомстве сообщили, что движение поездов и автобусных сообщений в Китай также будет приостановлено.