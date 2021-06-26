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    16:16, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    С 27 июня все вакцинированные сотрудники допускаются к работе в очном режиме в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новое постановление об ужесточении карантинных ограничений в Нур-Султане вступит в силу завтра, 27 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Новое постановление принято в соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 22 июня 2021 года.

    Согласно документу на дистанционную форму работы должны перейти не менее 80% административного персонала госорганов, нацкомпаний, предприятий. При этом сотрудники, прошедшие все этапы вакцинации, допускаются к работе в офлайн режиме.

    «Обеспечить переход на дистанционную форму работы не менее 80 % административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-6 месяцев», - говорится в постановлении.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Астана Акимат Общество
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