С 25 января поезд сообщением Караганда - Жезказган ходит ежедневно

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 25 января поезд сообщением Караганда - Жезказган начал курсировать ежедневно. Это решение принято по просьбе жителей Жезказгана, Сатпаева, Улытауского района, а также станций и разъездов Абайского, Жанааркинского и Шетского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Маршрут поезда №610/609, как и при прежней схеме, охватывает 28 населённых пунктов: станции Караганозек, Карабас, Кулайгыр, Карамурын, Дария, Бурма, Жарык, Коктенколь, Жанаарка, Атасу, Мынадыр, Жомарт, Женыс, Кызылжар, Туйемойнак, Теректы и 12 разъездов. Это железнодорожное сообщение является социально значимым.

Из Караганды поезд отправляется в 18:02 (время в пути составляет 11 часов 37 минут), а из Жезказгана - в 22:10.

Состав сформирован из шести вагонов: два купейных, три плацкартных и один общий. В прошлом году они прошли капитальный ремонт на Гомельском вагоностроительном заводе.

Напомним, ранее поезд сообщением Караганда - Жезказган ходил через день. В прошлом году было перевезено более 100 тысяч пассажиров, в дальнейшем планируется увеличить это количество в 1,5-2 раза.