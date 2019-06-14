С 25 странами сотрудничает Павлодарская область в рамках программы «Рухани жаңғыру»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Программа Первого Президента РК - Елбасы «Рухани жаңғыру» вызвала всплеск во всех сферах жизни Павлодарского Прииртышья, передаёт корреспондент pavlodarnews.kz. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Как рассказал pavlodarnews.kz руководитель областного управления внутренней политики Ернур Дауенов, на сегодняшний день регион сотрудничает с более чем двумя десятками стран в части культурного обмена, образовательных программ, развития туризма, а также архивно-поисковых работ, раскрывающих новые грани исторического прошлого.

«Такая немалая география участия жителей Павлодарской области в рамках программы позволяет активнее расширять горизонты сознания и культурного взаимообогащения, укреплять их патриотический дух и привлекать духовные и материальные ресурсы в общую задачу - модернизацию общества и сохранение единства и согласия», - считает Ернур Дауенов.

Италия



В страну-«музей под открытым небом» с гастрольным туром, охватившим 22 города, отправились артисты Павлодарской областной филармонии имени Исы Байзакова. Они представили искусство Казахстана в Риме, Неаполе, Милане, Флоренции, Бари, Генуе, Турине, Агрополи, Фьюджи, Салерно и Перуджи. В Италию Павлодарский симфонический оркестр приехал по приглашению дирижера, музыканта и импресарио Леонардо Куадрини. Он участвовал в открытии концертного сезона в филармонии Исы Байзакова в Павлодаре и продолжил гастролировать с оркестром в Италии. В 20-дневной программе прошло 20 концертов, в том числе в старейших концертных залах Италии, известных своей общемировой культурной значимостью. Приглашенные на концерт любители искусства по достоинству оценили творчество наших артистов. Выражая овациями свой восторг, криками «Браво» местные жители провожали наших ребят в очередной тур.

Россия

Делегация Павлодарской области во главе с акимом региона Булатом Бакауовым посетила Барнаул.

В ходе встречи был подписан важный меморандум в сфере культуры по проведению фестивалей, конкурсов, стажировок для работников сферы культуры, совместному российско-казахстанскому проекту «Встречи на границе», поисковым работам. Этот меморандум даст существенный толчок дальнейшему развитию и формированию имиджа культурного наследия.

Кроме этого, была организована поездка в Тюменскую область. Помимо официальных мероприятий с участием руководства принимающей стороны, глава нашей делегации - аким Павлодарской области Булат Бакауов - встретился с представителями Национально-культурной автономии казахов Тюменской области, которая насчитывает 18 тысяч человек. Данная встреча носила дружеский характер. Побеседовав с представителями казахской диаспоры, аким Павлодарской области пригласил их на ставший уже традиционным в Павлодаре фестиваль «Ұлы дала».

КНР



Всем известно, что для непрерывного роста, развития региона и страны в целом в мировом сообществе практикуется обмен опытом. В провинции Шаньси павлодарская делегация достигла договоренности о сотрудничестве и обмене опытом в сфере экономики, образования, культуры и туризма.

Франция, Россия



В мае прошлого года на сцене Ertis Promenade прошел фестиваль джазовой музыки «Палитра джаза», который собрал более 5 тысяч зрителей. Хэдлайнерами данного мероприятия стали Шола Адиса Фаррар из Франции, покорившая престижнейшие сцены Blue Note, Village Vinguard, Apollo Theatre, а также Александр Черемизов - продюсер студенческого оркестра колледжа искусств Барнаула, джазового оркестра Новосибирска. Джазовая музыка благодаря программе упрочила свои позиции в музыкальной культуре Павлодарской области.

Ещё 22 страны

В 2018 году впервые в регионе состоялся I Международный фестиваль короткометражного игрового кино и документальных фильмов «ERTIS CINEMA» с участием именитых режиссеров, актеров. Так как информация о проведении данного кинофестиваля освещалась более чем в 25 странах мира, в адрес кинофестиваля поступило 207 заявок из таких стран, как Грузия, Россия, Франция, Испания, Англия, Иран, Австралия, Египет, Болгария, Индия, Великобритания, Израиль, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и других государств. Весьма символично, что кинофестиваль проводился на родной земле знаменитого кинорежиссера, актера Шакена Айманова, внесшего огромный вклад в развитие кинематографа Казахстана. По итогам были определены победители по 15 номинациям. Несомненно, кинофестиваль занял важное место в культурной жизни не только нашего региона, но и страны, а также задал тон развитию киноискусства республики и мотивировал молодежь на то, чтобы попробовать себя в этом направлении.

Турция

В Анкаре и Стамбуле с размахом отмечали 150-летие известного казахского поэта и композитора Естая Беркимбаева с участием делегации из Павлодарской области. На турецкой земле звучали известные песни и рассказы о творческом наследии Естая.

Регионы Казахстана: Восточно-Казахстанская область

Популярными стали туристические экспедиции в сакральные места с участием всех категорий населения, учащихся, молодежи, СМИ, блогеров. Одним таких из крупных проектов стал межрегиональный информационный пресс-тур по сакральным местам Восточного Казахстана. Маршрут проходил по исторически значимым и сакральным местам восточноказахстанской земли, а также границам Павлодарского Прииртышья: Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили», пещера «Коныр аулие», крепость-монастырь «Аблайкит», молельный камень, Рахмановские ключи, Берельские курганы, гора Белуха.





Атырауская область

Павлодарские школьники в летний период посетили атырауский регион, а школьники Атырау ознакомились с сакральными местами Павлодарской области. Взаимообмен впечатлениями и ознакомление с историческим прошлым региона произвело положительный эффект и углубило познания школьников в истории Казахстана.

Алматы

В Алматы прошел республиканский конкурс молодых поэтов и мастеров художественного чтения «Туған жерге туыңды тік». На конкурсе собрались талантливые молодые поэты страны. В номинации «Жас ақын» 1-ое место занял Ерназ Абдраимов из Павлодара.

Туркестанская область

Путешествие по сакральным местам Туркестанской области совершили воспитанники детских домов Павлодара. В ходе экскурсионно-познавательного тура ребята посетили мавзолей Арыстан-Баб, этноисторический комплекс «Казына», древнее городище Отрар, мемориальный комплекс Азрет-Султан, мавзолей Карашаш-ана, мавзолей Ибрагим-ата, минарет Хызыра, подземную мечеть Хильвет, «Сундук желаний», исцеляющий родник, каменные изваяния животных, очищающую скалу «Адам и Ева».

Нур-Султан

Со столицей павлодарским регионом в рамках программы «Рухани жаңғыру» было проведено более 100 совместных мероприятий. Среди них - экскурсии детей, десятки выставок, пресс-туры по сакральным местам, концерты творческих коллективов как в Нур-Султане, так и выступление жителей столицы в Павлодаре.

«Рухани жаңғыру» - это уникальный проект с глубинными идеями и всеобщим охватом, призванный укрепить национальную идею, чтить историческое прошлое и в то же время идти в ногу со временем в соответствии с современными требованиями к качеству жизни. Павлодарская область активно включилась в этот процесс. Благодаря расширению географии, укреплению сотрудничества с приграничными и зарубежными странами жители региона стремятся внести свой вклад в реализацию поставленных задач», - отметила менеджер Павлодарского областного проектного офиса «Рухани жаңғыру» Динара Мусабаева.