С 25 июля для прилета в РФ из стран ЕАЭС казахстанцам необходимо приложение «Путешествую без COVID-19»
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - С 25 июля для прилета в Россию из стран ЕАЭС казахстанцам необходимо приложение «Путешествую без COVID-19», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.
Как ранее информировало Посольство РК, для прилета в Россию авиарейсами гражданам Казахстана необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».
Согласно распоряжению Правительства РФ №1998-р от 20.07.2021, тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия.
Новые правила действуют с 25 июля для прилета авиарейсами из государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана).
С 1 сентября приложение «Путешествую без COVID-19» станет обязательным для прилета авиарейсами также из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Граждане Казахстана, въезжающие в РФ из третьих стран, с которыми Россия возобновила прямые рейсы, необходимо предоставлять, как и ранее, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до пересечения границы РФ.
ВАЖНО! Въезд казахстанцев в РФ через сухопутные пункты пропуска по-прежнему ограничен и разрешен только определенным категориям .
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