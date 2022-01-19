С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 24 января 2022 года организации образования во всем Казахстане будут работать в традиционном офлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

Как отметили в пресс-службе министерства, такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В МОН РК объяснили алгоритм работы организаций образования.

Дошкольные организации (детские сады) будут принимать детей по заявлениям родителей.

В общеобразовательных школах до 600 учащихся – полноценное офлайн-обучение.

В школах с более 600 учащимися – офлайн-обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. В этом случае МОН рекомендует обучать в традиционном формате учеников 1-4 классов, учитывая их возрастные особенности, в соответствии с которыми детям начальных классов сложнее обучаться дистанционно.

Что касается учеников 5-11 классов, администрациям школ рекомендуется учитывать желание родителей обучать детей в штатном формате, организовать работу смен и подсмен, перевести обучение по некоторым предметам на дистанционный формат.

Обучение во внешкольных организациях: индивидуальные занятия в полноценном офлайн-формате, групповые до 15 человек – в штатном режиме, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с особыми образовательными потребностями – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек в штатном режиме.

В колледжах и вузах страны обучение пройдет в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме, лекции – в онлайн-формате.