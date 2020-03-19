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С 22 марта приостанавливаются все пассажирские рейсы казахстанских авиакомпаний в/из городов Нур-Султан и Алматы

19 Марта 2020 18:30
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С 22 марта приостанавливаются все пассажирские рейсы казахстанских авиакомпаний в/из городов Нур-Султан и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 00:00 часов 22 марта 2020 года приостанавливаются регулярные и нерегулярные (чартерные) пассажирские рейсы всех казахстанских авиакомпаний в/из городов Нур-Султан и Алматы, за исключением международных игрузовых рейсов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК в Facebook.

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В/из г.Нур-Султан будет приостановлено 320 регулярных рейсов в неделю по 16 внутренним маршрутам в города Алматы, Балхаш, Талдыкорган, Петропавловск, Тараз, Шымкент, Жезказган, Кызылорда, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Семей, Актау,

Атырау, Актобе, Костанай и другие.

В/из г. Алматы – 295 регулярных рейсов в неделю по 18 внутренним маршрутам в города Нур-Султан, Балхаш, Кокшетау, Петропавловск, Тараз, Шымкент, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Семей, Урджар, Актау, Атырау, Актобе, Костанай и другие.

​Согласно Протоколу заседания Госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК № 1 от 16 марта 2020 года авиакомпаниям необходимо оформлять возврат авиабилетов без штрафа и в полном объеме на период действия

режима чрезвычайного положения.

​«Во избежание скопления людей рекомендуем пассажирам не выезжать в аэропорты городов Нур-Султан и Алматы, начиная с 00:00 часов 22 марта 2020 года», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы, Транспорт, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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