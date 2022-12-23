С 2025 года строить дороги в Казахстане станет проще - Мининдустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отрасль дорожного строительства в республике регулируют порядка 1200 нормативных документов, многие из которых дублируют, противоречат и даже исключают друг друга. Мининдустрии инициировало по поручению Президента РК реформирование отраслевой нормативной базы, что позволит упростить строительство дорог в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В их числе 114 строительных нормативов, 303 национальных стандарта, 527 межгосударственных стандартов, 17 ведомственных строительных норм, 200 ведомственных нормативно-технических документов и 56 сборников по ценообразованию и сметам.

Избыточность и неупорядоченность документов затрудняют определение их приоритетности, а частые разночтения, противоречия, дублирования и устаревшие нормативы усугубляют ситуацию и приводят к ошибкам проектирования и строительства дорог. Поэтому Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, в соответствии с требованиями Главы государства, осенью текущего года инициировало системное реформирование отраслевой нормативной базы.

В 2023 году АО «КаздорНИИ» будет проводить работу по актуализации и оптимизации нормативно-технических документов на предмет выявления разночтений, дублирования и несоответствия, а также отмене невостребованных и утерявших актуальность нормативных документов.

Итогом работ должно быть создание совершенно новой структуры, состоящей не более, чем из 100 нормативных документов. Ожидается, что ревизия упростит и сократит время работы с отраслевыми правилами, а также улучшит качество проектирования и строительства дорог. К примеру, методы испытания битумного вяжущего в Казахстане регулируются сразу 12 стандартами. В рамках оптимизации они будут включены всего лишь в один документ.

Научно-исследовательский институт уже приступил к работе по совершенствованию нормативно-технической документации. Сформированы четыре экспертные группы по направлениям «проектирование», «строительство», «эксплуатация» и «экономика дорожной отрасли», которые приступили к анализу всей нормативно-технической документации. Акцент ставится на актуализацию и сокращение нормативов. По каждому пункту будут составлены рекомендации для обсуждения с заинтересованными сторонами. Соответствующие приглашения уже направлены во все проектные и подрядные организации, а также НПП «Атамекен» и госорганы.

«Решение не будет приниматься единолично, мы хотим, чтобы никто не остался в стороне. В результате в Казахстане должна появиться единая нормативная база, архитектура которой будет похожа на структуру веб-сайтов, с похожим деревом. База будет формироваться как информационная система. Для поиска ответа на вопрос специалисту больше не нужно будет сверяться со всеми отраслевыми нормативами. Ему будет достаточно кликнуть на нужный раздел. Вместе с тем, бумажная версия тоже планируется, она будет действовать одновременно», – сообщил вице-президент АО «КаздорНИИ» Ерик Амирбаев.

По его словам, за основу будет принят опыт государств с развитой дорожной отраслью, в том числе Китая, Турции, Германии. В этих странах действуют руководства, из которых исходят нормативные документы.

В данный момент рабочими группами согласован перечень приоритетных документов, которые необходимо проанализировать и переработать в первую очередь, их около 10. Они касаются строительства и содержания дорог, а также нормативов финансирования, к которым у Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета было много вопросов. Также планируется удалить из всей нормативной базы термин «рекомендация». «В дорожной отрасли его лучше не применять, а вместо рекомендаций в целях упрощения и улучшения качества работы дорожников должны быть четкие инструкции», считают в институте.





Фото:Пресс-служба МИИР РК



